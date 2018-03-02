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Okan'ın Fenerbahçe maçı hayal oldu

OKAN'IN FENERBAHÇE MAÇI HAYAL OLDU

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçında aldığı ceza nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında takımın başında olamayacak.

Tarih : 02 Mart 2018, 17:30
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'a Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Galatasaray ile oynanan mücadelede maçın hakemine yönelik sportmeliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen bir resmi müsabadan men ve 13 bin TL para cezasını onadı.

Buruk, takımının bu hafta Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde takımının başında yer alamayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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