Ispanağı Yoğurtla Tüketmek…
Haluk Levent, Ygs'yi 1 Dakika İle Kaçıran Gence Yardım Etti
Rusya'dan Son Dakika Açıklaması... Türkiye Ve...
Audi A5 Sportback'e Yeni Motor Seçeneği
İmha Edilen Üniformadan F Serisi 1 Dolar Çıktı
Hollanda'da Polisin Müdahale Ettiği Türk Başından Ağır Darbe Aldı
Okan Buruk İçin Karar Verildi
Acun Ilıcalı'dan Flaş 'all Star' Açıklaması
İkinci Maaş Geliyor! Tek Kuralı 30 Gün İçinde...
Boşanma Davası Açan Eşine Tecavüzden 39 Yıl Hapsi İstendi
Almanya'da Skandal 'tişört'! Kriz Çıkarttı!
Avrupa'nın 5 Büyük Liginde Görünüm
Dikkat Uyku Apnesi, Kalp Krizi Ve Felce Neden Olabilir!
Evlilik Programları İçin Khk Geliyor!
Çifte Emeklilik Fırsatı Büyüyor
Kılıçdaroğlu: Tehlikeye Dikkat Çekmek İstedik
Eve Giren Hırsıza Mahalleli Dayağı
İstanbul'da Mermi Üreten İş Yerine Baskın
Aksiyon Kameraları İçin Geliştirildi
Huawei P10, 600 Euro'dan Ön Siparişe Sunuldu

okan buruk için karar verildi

OKAN BURUK İÇİN KARAR VERİLDİ

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, "Okan Buruk'la devam ediyoruz. Kulüp başkanımız ve yönetim kuruluyla ilgili de istişare ettik ve hocamızla devam edeceğimizi kendisine ilettik." dedi.

Tarih : 13 Mart 2017, 14:05
Puan Ver : Okan Buruk İçin Karar Verildi(10/10)8


TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, "Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor maçında hücum oyuncusunun tekmesine penaltı kararı verilirken, bizim müsabakada savunma oyuncusunun eliyle müdahale etmesine neden penaltı verilmiyor." dedi.



Papatya, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, sporun birleştirici yönüne her zaman inandıklarını, bütün rakip futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına hoşgörülü davranmaya çalıştıklarını söyledi.



Bornova Stadı'nda oynadıkları Ümraniyespor maçında "hakem komedisi"nin yaşandığını ve "hakem terörü"ne maruz kaldıklarını belirten Papatya, müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen'le ilgili yapılan yorumları aktardı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Okan  Buruk  İçin  Karar  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER