Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, "Okan Buruk'la devam ediyoruz. Kulüp başkanımız ve yönetim kuruluyla ilgili de istişare ettik ve hocamızla devam edeceğimizi kendisine ilettik." dedi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, "Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor maçında hücum oyuncusunun tekmesine penaltı kararı verilirken, bizim müsabakada savunma oyuncusunun eliyle müdahale etmesine neden penaltı verilmiyor." dedi.







Papatya, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, sporun birleştirici yönüne her zaman inandıklarını, bütün rakip futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına hoşgörülü davranmaya çalıştıklarını söyledi.







Bornova Stadı'nda oynadıkları Ümraniyespor maçında "hakem komedisi"nin yaşandığını ve "hakem terörü"ne maruz kaldıklarını belirten Papatya, müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen'le ilgili yapılan yorumları aktardı.







kaynak:sabah