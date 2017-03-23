OKAN BURUK, AKHİSAR BELEDİYESPOR'DA
Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Akhisar Belediyespor, Teknik Direktör Okan Buruk'la anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, teknik direktör Okan Buruk'la anlaştı.
Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekibin yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktörlük için Okan Buruk'la anlaşmaya varıldı.
Akhisar Belediyespor'un bugün Okan Buruk'la resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.
kaynak:sabah
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