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okan buruk, akhisar belediyespor'da

OKAN BURUK, AKHİSAR BELEDİYESPOR'DA

Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Akhisar Belediyespor, Teknik Direktör Okan Buruk'la anlaştı.

Tarih : 23 Mart 2017, 09:27
Puan Ver : Okan Buruk, Akhisar Belediyespor'da(9/10)10


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, teknik direktör Okan Buruk'la anlaştı.



Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekibin yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktörlük için Okan Buruk'la anlaşmaya varıldı.



Akhisar Belediyespor'un bugün Okan Buruk'la resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Okan  Buruk  Akhisar  Belediyespor  Da    haber

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