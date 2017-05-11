OKAN BAYÜLGEN'E ÜVEY BABASINDAN MİRAS
Okan Bayülgen'in başına talih kuşu kondu. Ünlü şovmene üvey babasından yüklü bir miras kaldı.
Bodrum'da bir gece kulübü açan Okan Bayülgen'in ticarete atılma nedeni ortaya çıktı.
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre ünlü şovmene üvey babası İsmet Görgün'den büyük bir miras kaldı.
Bayülgen'e portakal bahçeleri, arsalar ve şu anda işletmecilik yaptığı bina olmak üzere yüklü bir miras bırakan İsmet Görgün, ünlü şovmenin annesi Ayla Hanım'ın 2. eşiydi...
kaynak:hürriyet
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