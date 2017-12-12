OKAN BAYÜLGEN VE DİRİLİŞ ERTUĞRUL EKİBİ BU YILKİ ALTIN KELEBEK'E KATILMADI
Geçtiğimiz yıl Diriliş Ertuğrul ekibiyle yaşadığı krizin ardından Okan Bayülgen Altın Kelebek'e gelmedi. Diriliş ekibi de Altın Kelebek'e katılmadı.
44'üncü Altın Kelebek ödül törenine katılmak için ünlü isimler Zorlu PSM'ye akın etti. Geçen yıl Okan Bayülgen'in sunuculuğunu üstlendiği Altın Kelebek'te bu yıl sunuculuğu Cem Davran ve Ayşe Ayşin Turan üstlendi.OKAN BAYÜLGEN VE DİRİLİŞ ERTUĞRUL EKİBİ GELMEDİ
Tüm gözler geçen yıl Altın Kelebek'te Diriliş Ertuğrul ekibiyle yaşıdığı gerilimle gündemi haftalarca işgal eden Okan Bayülgen'i aradı ancak bulamadı. Geçen yıl kendilerine konuşma hakkı verilmediği için Altın Kelebek ödülünü ayak altına alan Diriliş Ertğrul ekibi de Altın Kelebek'e katılmadı.
GEÇEN YIL YAŞANAN OLAY
Hatılanacağı gibi geçtiğimiz yıl, Diriliş Ertuğrul dizisi Altın Kelebek ödülüne layık görüldü. Ancak ödül törenin sunucusu dizi ekibine konuşma yapması için söz vermedi ve sahneden indirdi.
Diriliş Ertuğrul ekibi yaşananlara tepki gösterince de Okan Bayülgen sahneden ironik bir dille Diriliş ekibiyle alay etti. Yaşananların ardından bu yıl ki Altın Kelebek'e Okan Bayülgen ve Diriliş Ertuğrul ekibi katılmadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
- Karakol Ve Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığı Yapan 12 Terörist Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
- Türkiye'de Yapılacak Olan Yarınki Kudüs Zirvesinde, Filistin İçin Atılabilecek 24 Adım
- New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş
- Rus Askerinin Kolundan Tutup Çekiştirdiği Esad, Dünyaya Rezil Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar