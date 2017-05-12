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okan bayülgen nusret'i yerden yere vurdu!

OKAN BAYÜLGEN NUSRET'İ YERDEN YERE VURDU!

Türkiye'de son dönemlerde yetişen ve en çok ses getirenlerden biri kuşkusuz Nusret Gökçe.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 09:53
Puan Ver : Okan Bayülgen Nusret'i Yerden Yere Vurdu!(8/10)6


Türkiye'de son dönemlerde yetişen ve en çok ses getirenlerden biri kuşkusuz Nusret Gökçe. Enteresan fotoğraf paylaşımları ve meşhur tuzlama hareketi dilden dile dolaştı tüm dünyada fenomen haline geldi. Nusret'i en çok destekleyenlerden biri de Acun Ilıcalı. Nusret'i yerden yere vuran Okan Bayülgen'e nispet yaparcasına Instagram hesabından Nusret'i öven bir video paylaşan Acun Ilıcalı, Nusret'e sahip çıktı.



Okan Bayülgen, 'tuzlama' (saltbea) hareketiyle fenomen olan şef Nusret Gökçe'yi eleştirmişti.Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan ünlü şovmen şunları yazmıştı: "Kucağında kuzu okşama, ölü hayvanları tokatlama, İslam'da binbir dua ile kesilen hayvan etine türlü eziyetler...



Bu videoları çocuklarınız izliyor. Ben bu şovu sapkın ve ahlaksız buluyorum. Bu Nusret'e para yatıran da, yiyen de, reklam ajansı da, haberini yapan da bu çirkinliğe ortak oluyor."



Tabi ki Nusret Gökçe bu eleştirilere herhangi bir yanıt vermedi. Ama yanıt niteliğinde bir paylaşımı Acun Ilıcalı yaptı.



Nusret Gökçe'nin Acun Ilıcalı sayesinde gidip geldiği Survivor'ın onun ününe ün katması su götürmez bir gerçek. Ancak durum daha da farklıymış. Acun Ilıcalı ve Nusret Gökçe oldukça yakın iki arkadaşmış. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen'in ettiği lafları ağzına tıkadı.



Acun Instagram hesabından video paylaşıp altına "Emeğinle buralara geldin, kıskananlar çatlasın" yazdı.



 



kaynak:internethaber








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