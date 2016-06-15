

Okan Bayülgen, bugün hayatını kaybeden, yıllarca birlikte program yaptığı duayen gazeteci Hakkı Devrim'e kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla veda etti.







Ünlü televizyoncu, "Hakkı ağabeyi, "aklımı","hafızamı","gençliğimi" yitirdim. O bana gidenleri anlattı ben de yeni gelenlere onu anlatacağım" mesajını yayınladı.







"EŞİNİN VEFATI SONRASI FAZLA YAŞAMAZ DİYORDUK"







Bu paylaşımında sonra CNN Türk'e telefonla bağlanan Bayülgen, "Eşi Gülseren Hanım hayatını kaybettikten sonra (Gülseren Devrim 26 Nisan 2008 tarihinde yaşamını yitirdi) fazla yaşamaz diye düşünüyorduk. Yine iyi yaşadı, 8 yıl oldu. Benim için çok değerli bir ağabeydi. Kendisinden çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.