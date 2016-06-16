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oje sürmenin şişmanlattığını biliyor muydunuz?

OJE SÜRMENİN ŞİŞMANLATTIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yapılan araştırma ojenin şişmanlamaya yol açtığını ortaya koydu...

Tarih : 16 Haziran 2016, 10:56
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Kadınlar dikkat! ABD'deki Duke Üniversitesi uzmanlarının Çevre Çalışma Grubu (EWG) ile birlikte yaptığı araştırma, ojenin şişmanlattığını ortaya koydu. Kadınları şoke eden çalışma kapsamında 3 bin farklı oje incelendi. Bu ürünlerin yarısından fazlasında trifenil fosfat (OP(OC6H5)3) maddesine rastlandı. Trifenil fosfat maddesi bir 'endokrin çevre bozucu' olarak biliniyor.



HORMON DENGESİNİ BOZUYOR



Madde, hormon dengesini bozarken, yağ depolanmasını olumsuz etkiliyor. Böylece aşırı kiloya yol açıyor. Uzmanlar, plastik ve mobilya üretiminde kullanılan trifenil fosfat maddesine ojelerde yer verilerek kalıcılığın artırılmak istendiğini tahmin ediyor. Araştırmacılar bu maddenin kısa sürede kana karıştığını belirtiyor.








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