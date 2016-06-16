

Kadınlar dikkat! ABD'deki Duke Üniversitesi uzmanlarının Çevre Çalışma Grubu (EWG) ile birlikte yaptığı araştırma, ojenin şişmanlattığını ortaya koydu. Kadınları şoke eden çalışma kapsamında 3 bin farklı oje incelendi. Bu ürünlerin yarısından fazlasında trifenil fosfat (OP(OC6H5)3) maddesine rastlandı. Trifenil fosfat maddesi bir 'endokrin çevre bozucu' olarak biliniyor.







HORMON DENGESİNİ BOZUYOR







Madde, hormon dengesini bozarken, yağ depolanmasını olumsuz etkiliyor. Böylece aşırı kiloya yol açıyor. Uzmanlar, plastik ve mobilya üretiminde kullanılan trifenil fosfat maddesine ojelerde yer verilerek kalıcılığın artırılmak istendiğini tahmin ediyor. Araştırmacılar bu maddenin kısa sürede kana karıştığını belirtiyor.