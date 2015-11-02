

ABD'nin Duke Üniversitesi uzmanlarının Çevre Çalışma Grubu (EWG) ile birlikte yaptığı araştırma kapsamında yaklaşık 3 bin farklı oje incelendi.







Bu ürünlerin yarısından fazlasında trifenil fosfat (OP (OC6H5)3) maddesine rastlandı. Trifenil fosfat maddesi bir "endokrin çevre bozucu" olarak biliniyor. Madde hormon sisteminin dengesini bozarken, yağ depolanmasını olumsuz yönde etkiliyor. Böylece aşırı kiloya yol açıyor.







TIRNAKTAN KANA KARIŞIYOR







Uzmanlar, plastik ve mobilya üretiminde kullanılan trifenil fosfat maddesine ojelerde yer verilerek kalıcılığın ve esnekliğin artırılmak istendiğini tahmin ediyorlar.







Araştırmacılar ürünleri kullanan deneklerde idrar testi yaptı. Test, trifenil fosfat maddesinin bir süre sonra kana karıştığını ortaya koydu.







YAĞ VE KALORİ YAKIMINI KESİNTİYE UĞRATIYOR







Uzmanlar, trifenil fosfat maddesinin "endokrin çevre bozucu" özelliğinden dolayı metabolizmayı olumsuz yönde etkileyebileceğine yağ ve kalori yakımının kesintiye uğramasının aşırı kilo alımına neden olabileceğine dikkat çekiyor.