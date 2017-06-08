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OHAL'İN UZATILMASI 15 TEMMUZ'DA GÖRÜŞÜLECEK


OHAL'İN UZATILMASI 15 TEMMUZ'DA GÖRÜŞÜLECEK
Tarih : 08 Haziran 2017, 09:39
Puan Ver : Ohal'in Uzatılması 15 Temmuz'da Görüşülecek(10/10)11


İktidar partisi, olağanüstü kongre ile başlayan yenilenme ve gençleşme harekatı kapsamında yaz boyu çalışacak. Öte yandan TBMM Ramazan bayramı öncesinde 22 Haziran'da tatile girecek.


Meclis, darbe kalkışmasının yıl dönümü olan 15 Temmuz günü olağanüstü toplanarak şehitler anılacak. Aynı gün OHAL'ın 4'üncü defa uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.


 


 


kaynak:memurlar







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