Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



MAHKUMİYET KARARINA GEREK YOK



OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamede, "Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan asker kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın askeri rütbe ve memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmezler. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, denetim kurulu tasfiye kurulu üyeliği vesair görevleri de sona ermiş sayılır." hükmüne yer verildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 87 general, 726 subay, 256 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 general, 314 subay, 117 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, 59 subay ve 63 astsubay ihraç edildi.



ÖNEMLİ İHRAÇLAR



OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ile TSK'dan çıkarılan askeri personel arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, Orgeneral Adem Huduti, Korgeneral Metin İyidil, Korgeneral Yıldırım Güvenç, Korgeneral İlhan Talu, Korgeneral Salim Ulusoy, Tümgeneral Mehmet Dişli, Tümgeneral Kubilay Selçuk, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinden Tümamiral Bekir Sıtkı Cebeci ile Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş da yer alıyor.



BİN 684 ASKER İHRAÇ EDİLDİ



OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ilemilli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığında 87 general, 726 subay, 256 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, 59subay, 63 astsubay, HavaKuvvetleri Komutanlığı'nda 30 general, 314 subay, 117 astsubay olmak üzere toplam bin 684 asker, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarıldı.



JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK İÇİŞLERİ'NE BAĞLANDI



OHAL Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı.



45 GAZETE KAPATILDI



18 televizyon, 3 haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete ve 15 dergi kapatıldı.



KAPATILAN TELEVİZYONLAR



Kapatılan televizyon kanalları şunlar: Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124, Kanaltürk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT TV, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV.



Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı ve SEM Haber Ajansı kapatılan ajanslar arasında.



29 TEMMUZ'DAN İTİBAREN UYGULANACAK



OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnameye göre yarın yapılacak Yüksek Askeri Şura'da alınacak kararlar ile yapılacak olan terfi, atama, nasıp, kadroların kullanılması, emekliye sevk ve ilişik kesme işlemleri, 29 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla uygulanacak.