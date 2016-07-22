

Önceki gün gerçekleştirilen çok kritik MGK ve Bakanlar Kurulu sonrasında alınan OHAL kararı da devletin giriştiği kamu alanlarını terör örgütü unsurlarından temizleme çalışmasında büyük avantaj sağlayacak. Alınan OHAL kararı ile hükümet daha hızlı adımlar atarak kısa sürede, aksayan düzeni yeniden sağlamaya çalışacak.



En son 2002 yılında Güneydoğu'da bölgesel olarak uygulanan OHAL uygulaması hakkında ise vatandaşın aklında birçok soru işareti oluşmuş durumda. Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada her ne kadar vatandaşın bu süreçten etkilenmeyeceğini altını çizerek söylese de vatandaş OHAL sürecinde neler yaşanacağını merak ediyor.



Dün Meclis'ten geçen OHAL kararını AjansHaber'e değerlendiren Avukat Cesim Parlak vatandaşın zihninde oluşan ‘OHAL' muammasına tüm yönleriyle açıklık getirdi.