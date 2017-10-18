OHAL'in 19 Ekim'den itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle 15 Temmuz sonrası OHAL 5'inci defa uzatılmış oldu.

Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) 19 Ekim'den itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, Türkiye'de devam eden OHAL uygulamasının, yarın saat 01.00'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının TBMM Genel Kurulunda onaylandığı belirtildi.

5'İNCİ DEFA UZATILDI

Son uzatma kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası 21 Temmuz'da ilan edilen OHAL 5'inci defa uzatılmış oldu.

Kaynak: haberinburada