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OHAL resmen 5'inci defa uzatıldı! Yarından itibaren 3 ay geçerli

OHAL RESMEN 5'İNCİ DEFA UZATILDI! YARINDAN İTİBAREN 3 AY GEÇERLİ

OHAL'in 19 Ekim'den itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle 15 Temmuz sonrası OHAL 5'inci defa uzatılmış oldu.

Tarih : 18 Ekim 2017, 23:10
Puan Ver : Ohal Resmen 5'inci Defa Uzatıldı! Yarından İtibaren 3 Ay Geçerli(10/10)6

Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) 19 Ekim'den itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, Türkiye'de devam eden OHAL uygulamasının, yarın saat 01.00'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının TBMM Genel Kurulunda onaylandığı belirtildi.

5'İNCİ DEFA UZATILDI

Son uzatma kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası 21 Temmuz'da ilan edilen OHAL 5'inci defa uzatılmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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