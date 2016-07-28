OHAL KAPSAMINDA KAPATILAN TV, GAZETE, DERGİ VE AJANSLAR
KHK'ya göre 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi ile 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı.
"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname"ye göre, 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi ile 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı.
Söz konusu kanun hükmünde kararname (KHK), Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, kapatılan haber ajansları, televizyon ve radyolar şöyle:
"Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı, Sem Haber Ajansı, Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124 TV, Kanaltürk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT Televizyonu, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV. Aksaray Mavi Radyo, Aktüel Radyo, Berfin FM, Burç FM, Cihan Radyo, Dünya Radyo, Esra Radyo, Haber Radyo Ege, Herkül FM, Jest FM, Kanaltürk Radyo, Radyo 59, Radyo Aile Rehberi, Radyo Bamteli, Radyo Cihan, Radyo Fıkıh, Radyo Küre, Radyo Mehtap, Radyo Nur, Radyo Şimşek, Samanyolu Haber Radyosu, Umut FM ve Yağmur FM."
Millet, Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Zaman ve Today's Zaman gazetelerinin yanı sıra kapatılan yerel gazeteler ise şöyle:
"Adana'da yayın yapan Adana Haber gazetesi, Adana Medya gazetesi, Akdeniz Türk, Afyonkarahisar'da yayınlanan Şuhut'un Sesi gazetesi, Kurtuluş gazetesi, Lider gazetesi, İsçehisar Durum gazetesi, Türkeli gazetesi, Antalya'da yayınlanan Antalya gazetesi, Aydın'da yayınlanan Yerel Bakış gazetesi ve Nazar gazetesi, Batman'da yayınlanan Batman gazetesi, Batman Postası gazetesi, Batman Doğuş gazetesi, Bingöl'de faaliyet gösteren Bingöl Olay gazetesi, Hatay'da yayınlanan İrade ve İskenderun Olay gazeteleri, İstanbul'da yayınlanan Ekonomi, İzmir'de yayınlanan Ege'de Son Söz gazetesi, Kocaeli'de yayınlanan Demokrat Gebze, Kocaeli Manşet, Bizim Kocaeli gazeteleri, Kütahya'da yayınlanan Haber Kütahya, Gediz, Zafer ve Hisar gazeteleri, Manisa'da yayınlanan Turgutlu Havadis gazetesi, Muğla'da yayınlanan Milas Feza gazetesi, Niğde'de yayınlanan Türkiye'de Yeni Yıldız gazetesi, Sivas'ta yayınlanan Hakikat gazetesi, Şanlıurfa'da yayınlanan Urfa Haber Ajansı gazetesi ve Ajans 11 gazetesi, Tekirdağ'da yayınlanan Yeni Emek, Uşak'ta yayınlanan Banaz Postası gazetesi, Son Nokta gazetesi, Van'da yayınlanan Merkür Haber gazetesi."
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