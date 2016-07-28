KHK'ya göre 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi ile 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı.



"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname"ye göre, 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi ile 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı.







Söz konusu kanun hükmünde kararname (KHK), Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, kapatılan haber ajansları, televizyon ve radyolar şöyle:



