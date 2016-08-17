

OHAL kapsamında bu zamana kadar toplam 5 tane kanun hükmünde kararnameler çıktı. Son kararnamelere göre; Genelkurmay Başkanı'nı Cumhurbaşkanı atayacak, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kapatıldı. Adalet Bakanı Bozdağ 38 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. 'Koşulu salıverme' durumundan kimlerin yararlanıp kimlerin yararlanamaycağı üzerine açıklamalarda bulundu.







OHAL'de dördüncü ve beşinci kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı. 4'üncü ve 5'inci kararnamelere göre artık Genelkurmay Başkanı'nı, Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanı atayacak. Son aylarda sıkça gündemde olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ise tamamen kapatıldı.







15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkenin güvenliği için Olağanüstü Hal ilan edildi. Bu ilanın Türkiye'de yaşayan insanların "özgürlüğü ve huzuru" için yapıldığının altı çizildi. Bu halin yetkileri İl valilikleri tarafından Devlet adına uygulanacak.



15 Temmuz'dan sonra kaç tane kararname çıktı ve bunlar nelerdir?







- 2010 KPSS sınavında Genel kültür - Genel yetenek bölümünde soruların çalındı tespit edildi, çalınan kişilerin devlet kurumlarından ihracı.







- Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'nda çalışan devlet memurlarının ihracı







- Emniyet Genel Müdürlüğü'nde örgütle ilişkisi bulunan 2360 poşis memurun (Bunların içinde 1. sınıf emniyet müdürleri de bulunmakta) memuriyetten çıkartılması







- KPSS başvusuru şartı olmaksızın, Özel Harekat Polis bölümü için "fiziki ve psikolojik" yeterlilik durumuna sahip olması ve mülakat sınavını geçebilmesi







- Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 163 personelin atılması. Kararnamelerin genelinde ise atılan personel sayısı: 3185







- Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 15 Temmuz öncesi ayrılan pilotların tekrardan orduya geri dönebilmesi







- Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda çalışan bilişim uzmanlarının (196 personel) ihraç edilmesi







- Gülhane Askeri Tıp Akedemesi'ne (GATA) bağlı olan hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi







- Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı tarafından atanması







- TİB'in kapatılması, TİB'deki yetkilelerin BTK'ya devredilmesi







- Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasına göre 1 Temmuz öncesi kişilerin tahliye edilmesi (38 bin kişi)