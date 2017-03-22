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ohal inceleme komisyonunda sona gelindi

OHAL İNCELEME KOMİSYONUNDA SONA GELİNDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olağanüstü hal kapsamında mağduriyetlerin incelenmesine yönelik komisyonun kurulma çalışmalarının bu hafta tamamlanabileceğini bildirdi.

Tarih : 22 Mart 2017, 14:51
Puan Ver : Ohal İnceleme Komisyonunda Sona Gelindi(10/10)10


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması konusundaki hazırlıkların tamamlanması talimatı verdiğini belirtti.



Bakan Bozdağ, "Bu komisyon 2 yıl çalışacak. 2 yıl süre yetmezse Bakanlar Kurulu kararıyla birer yıl uzatılabilecek. Komisyon 7 üyeden oluşacak, bağımsız çalışacak." diye konuştu.



Komisyonun verdiği kararların icrai nitelikte olacağını dile getiren Bozdağ, "Yani itiraz eden kişinin itirazını değerlendirip görevine iadesi yönünde bir karar verirse görevine iade edilecek ve görevine başlayacaktır. Ancak talebin reddine karar verirse o zaman da ilgili kişi idari yargıya, istinafa, Danıştaya, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya ve AİHM'e gidebilecektir. Komisyonun en önemli yönünden birisi de bu, yani yapılan bütün işlemleri yargı denetimine açacak olmasıdır." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








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