OHAL 3 AY DAHA UZATILDI
19 Temmuz'da sona erecek Olağanüstü Hal'in (OHAL), üç ay daha uzatılmasını öngören tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmasının ardından bu akşam saatlerinde oylandı.
Oylamada OHAL'in dördüncü kez 3 ay daha uzatılması kabul edildi.
ERDOĞAN: TERÖR SONA ERDİĞİNDE OHAL DE BİTECEK
Erdoğan geçen hafta, OHAL'in üç ay daha uzatılmasının teklif edileceğini ve halen OHAL'e ihtiyaç olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı, "Terörle mücadele ne zaman sona ererse OHAL de o zaman sona erecek" diye konuşmuştu.
19 EKİM'E KADAR SÜRECEK
Darbe girişiminin ardından ilan edilen ve yaklaşık bir yıldır devam eden OHAL, 19 Ekim tarihine kadar sürecek.
Kaynak: haberinburada
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