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OHAL 3 AY DAHA UZATILACAK


OHAL 3 AY DAHA UZATILACAK
Tarih : 18 Nisan 2017, 09:55
Puan Ver : Ohal 3 Ay Daha Uzatılacak(7/10)4


Son dönemin en kısa MGK toplantısı 50 dakika sürdü. Yayımlanan bildiride, "Yurt bütününde uygulanan OHAL değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere, OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" denildi.



Ardından toplanan Bakanlar Kurulu'nda da MGK'nın tavsiyesine uygun olarak, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına karar verildi. Bakanlar Kurulu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "19 Nisan saat 01.00'dan itibaren OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazılı kaleme alındı" dedi.

 



 



kaynak:sabah








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