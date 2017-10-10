Milli takımın yıldız isimlerinden Oğuzhan Özyakup, Finlandiya maçı sonrası yaptığı açıklamada " Yabancılar çalışıyorsa biz 10 kat fazla çalışmalıyız. 2020'ye hazırlanmamız lazım" dedi.

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Oğuzhan Özyakup, Finlandiya ile 2-2 berabere kaldığımız maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Oğuzhan 'Yabancı kuralı' hakkındaki soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları:

"YABANCILARDAN 10 KAT FAZLA ÇALIŞMALIYIZ"

"Türk oyuncular olarak çok çalışmamız gerekiyor. Yabancılar çalışıyorsa biz 10 kat fazla çalışmalıyız. Artık 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız gerekiyor."

Kaynak: haberinburada