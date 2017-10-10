OĞUZHAN'DAN YABANCI GÖNDERMESİ: 10 KAT FAZLA ÇALIŞMALIYIZ
Milli takımın yıldız isimlerinden Oğuzhan Özyakup, Finlandiya maçı sonrası yaptığı açıklamada " Yabancılar çalışıyorsa biz 10 kat fazla çalışmalıyız. 2020'ye hazırlanmamız lazım" dedi.
A Milli Futbol Takımı oyuncularından Oğuzhan Özyakup, Finlandiya ile 2-2 berabere kaldığımız maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Oğuzhan 'Yabancı kuralı' hakkındaki soruya verdiği yanıtla gündem oldu.
İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları:
"YABANCILARDAN 10 KAT FAZLA ÇALIŞMALIYIZ"
"Türk oyuncular olarak çok çalışmamız gerekiyor. Yabancılar çalışıyorsa biz 10 kat fazla çalışmalıyız. Artık 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız gerekiyor."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Şampiyon Millilerin Keyifli Sohbeti: Allahına Kurban Cumhurbaşkanım
- Deaş'ın Kaçırdığı Askerin Ailesine 25 Ay Sonra Kara Haber Ulaştı: Şehit Oldu
- Fetö'cüye Ödül Veren Akpm'ye Türkiye'den Sert Tepki: Bu İhanettir
- İlker Başbuğ'dan Abd'ye Vize Protestosu! Resepsiyona Gitmeyecek
- Çanakkale Boğazı'nda İlk Kez Opistobranchia Türü Deniz Tavşanı Görüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Türkiye İle Abd Arasındaki Vize Krizi, Henüz Vize Almamış Sporcuları Vuracak
- Manchester City, Lionel Messi İçin 400 Milyon Euro Ödemeye Hazırlanıyor
- Ampute Takımının Hocasından Prim Cevabı: Bizim Primimiz Ay-Yıldızlı Bayrak
- Fenerbahçe Taraftarının Hikayesi, Mutlu Sonla Bitti
- Tff Pişman Oldu: Lucescu'yu Niye Getirdik
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Las Vegas Saldıranıyla İlgili Sarsıcı İtiraf: Tecavüz Fantezisi Vardı
- Abd Büyükelçisi Vize Krizine Açıklık Getirdi: Çalışanımızı Tutukladığınız İçin!
- Mısır'da 2012'de Kaldırılan Dgm'ler, Yeniden Göreve Başladı!
- Hindistan'da Tarlaya Sıkılan Böcek İlacı 20 Can Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar