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Oğuzhan'dan yabancı göndermesi: 10 kat fazla çalışmalıyız

OĞUZHAN'DAN YABANCI GÖNDERMESİ: 10 KAT FAZLA ÇALIŞMALIYIZ

Milli takımın yıldız isimlerinden Oğuzhan Özyakup, Finlandiya maçı sonrası yaptığı açıklamada " Yabancılar çalışıyorsa biz 10 kat fazla çalışmalıyız. 2020'ye hazırlanmamız lazım" dedi.

Tarih : 10 Ekim 2017, 01:50
Puan Ver : Oğuzhan'dan Yabancı Göndermesi: 10 Kat Fazla Çalışmalıyız(5/10)1

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Oğuzhan Özyakup, Finlandiya ile 2-2 berabere kaldığımız maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Oğuzhan 'Yabancı kuralı' hakkındaki soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları:

"YABANCILARDAN 10 KAT FAZLA ÇALIŞMALIYIZ"

"Türk oyuncular olarak çok çalışmamız gerekiyor. Yabancılar çalışıyorsa biz 10 kat fazla çalışmalıyız. Artık 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız gerekiyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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