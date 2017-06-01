

Oğuzhan Özyakup, kendisinin Beşiktaş'a, "feda" diye adlandırılan 2012-2013 sezonunda geldiğini hatırlatarak, "Kulübümüz zor durumdaydı, zor günler yaşadı. Genç oyuncularla başladığımız bir yoldu, ben de çok gençtim. Maddi olarak da zor durumdaydık. Beş sene içinde güzel bir proje ve doğru adımlarla çok doğru yerlere geldik. Belki 'feda' sezonunun zorluklarının ödülünü şimdi iki şampiyonlukla aldık." dedi.







Siyah-beyazlı futbolcu, insanların "feda" sezonunun daha zor geçtiği yönünde düşüncesi olduğuna dikkati çekerek, "Tabii ki inanılmaz zor geçti. Kısıtlı ve genç bir kadromuz vardı. Ama o günler inanılmaz zevkliydi. Çünkü beklenti yoktu, kadromuz güçlü değildi. Geçen sezon şampiyon olduk, bu sene yine şampiyonluk beklendi. Bizden çok şey beklendi. Daha zor bir sezon. Çünkü baskı var. Camia şampiyonluk ve Avrupa'da başarı bekliyor. Bu yıl 'feda' sezonundan daha zordu." diye konuştu.







kaynak:fanatik