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Oğuzhan’a özel tebrik

OĞUZHAN’A ÖZEL TEBRİK

Jose Sosa'nın, Milan'a transfer olması sonrasında Beşiktaş'ın hücum planındaki birinci kilit isim, Oğuzhan Özyakup olmuştu.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 09:18
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Oğuzhan, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa Finali'nin yanı sıra son oynanan Alanyaspor mücadelesinde bu görevi başarıyla yerine getirebileceğinin sinyallerini verdi.



Özellikle Alanya'ya attığı harika gol sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş'in özel olarak tebrik ettiği genç yıldız, “Takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Evet önemli oyuncular aramızdan ayrıldı ama onların eksikliğini hissettirmemek de bizim görevimiz” dedi.








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