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Oğuzhan Özyakup'tan Maç Sonu İtirafı: Galibiyeti Hak Etmedik
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Oğuzhan Özyakup'tan maç sonu itirafı: Galibiyeti hak etmedik

OĞUZHAN ÖZYAKUP'TAN MAÇ SONU İTİRAFI: GALİBİYETİ HAK ETMEDİK

2-1 kaybettikleri Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup, "Çok pas hatası yaptık, yaptım. Kötü oynadık, galibiyeti hak etmedik." dedi.

Tarih : 14 Ekim 2017, 01:00
Puan Ver : Oğuzhan Özyakup'tan Maç Sonu İtirafı: Galibiyeti Hak Etmedik(8/10)4

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından Oğuzhan Özyakup, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları:

"GALİBİYETİ HAK ETMEDİK"

"Gençlerbirliği çok iyi kapandı. Biz ise o boşlukları bulmak için ağır davrandık. Çok pas hatası yaptık, yaptım. Ortayı tuttular. Biz kanatları zorlamadan ortayı zorladık. Pas hataları sonrası geride kötü yakalandık. Kötü oynadık, galibiyeti hak etmedik. Milli aradan sonra cuma oynadık. Salı bir daha maç yaptık. Kötü oynadık. Hiç hak etmediğimiz bir maç. Gençlerbirliği'ni kutluyorum. Belki 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha mücadele ettik. 1 oyuncu az oynamak bu seviyede biraz zor. Bu maçı unutup salı günü oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçına odaklanmamız gerekiyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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