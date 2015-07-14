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oğuzhan koç öldü mü sorusuna ilginç cevap

OĞUZHAN KOÇ ÖLDÜ MÜ SORUSUNA İLGİNÇ CEVAP

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un hakkında sosyal medyada çıkan öldü haberleri üzerine arkadaşının verdiği cevap sosyal medyayı salladı. Ayrıntılar haberde.

Tarih : 14 Temmuz 2015, 10:20
Puan Ver : Oğuzhan Koç Öldü Mü Sorusuna İlginç Cevap(7/10)7


Genç oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü. Oğuzhan Koç'un kalp krizi geçirdiği hatta komada olduğu haberleri kısa sürede yayıldı. Bazı haber siteleri bile Oğuzhan Koç'un durumunun ağır olduğuyla ilgili haberler yaptı. Oğuzhan Koç öldü mü?" sorusu sordurtan bu paylaşımlara, hayranları tepki gösterdi. Oğuzhan Koç, yaptığı açıklamada öldüğüme dair söylentiler yalandır dedi.

ÖLÜSÜ BİLE GÜZEL



Oğuzhan Koç'un açıklamasında sonra genç oyuncunun BKM mutfaktan beri yakın dostu olan oyuncu İbrahim Büyükak da konuyla ilgili esprili bir paylaşımda bulundu. Oğuzhan Koç ile selfie yapıp, fotoğrafı paylaşan İbrahim Büyükak: "Ölüsü bile güzel:)))) Arkadaşlar yalan haberlere itibar etmeyelim, edenleri uyaralım." açıklamasını not düştü. Oğuzhan Koç'un durumunun iyi olduğunu duyan hayranlarının derin bir nefes aldı.

 








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