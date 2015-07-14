

Genç oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü. Oğuzhan Koç'un kalp krizi geçirdiği hatta komada olduğu haberleri kısa sürede yayıldı. Bazı haber siteleri bile Oğuzhan Koç'un durumunun ağır olduğuyla ilgili haberler yaptı. Oğuzhan Koç öldü mü?" sorusu sordurtan bu paylaşımlara, hayranları tepki gösterdi. Oğuzhan Koç, yaptığı açıklamada öldüğüme dair söylentiler yalandır dedi.



ÖLÜSÜ BİLE GÜZEL







Oğuzhan Koç'un açıklamasında sonra genç oyuncunun BKM mutfaktan beri yakın dostu olan oyuncu İbrahim Büyükak da konuyla ilgili esprili bir paylaşımda bulundu. Oğuzhan Koç ile selfie yapıp, fotoğrafı paylaşan İbrahim Büyükak: "Ölüsü bile güzel:)))) Arkadaşlar yalan haberlere itibar etmeyelim, edenleri uyaralım." açıklamasını not düştü. Oğuzhan Koç'un durumunun iyi olduğunu duyan hayranlarının derin bir nefes aldı.



