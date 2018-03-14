OĞULLARINI AĞACA ASILI BULUNCA OLDUKLARI YERE YIĞILDILAR
Elazığ'da 18 yaşındaki bir genç, kendisini ağaca asarak intihar etti, olay yerine gelen anne ve babası sinir krizi geçirdi.
Elazığ'da bir genç, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Olay, Merkez Bağlarca köyü Karaçalı mevkinde meydana geldi. 18 yaşındaki A.S., köyde bulunan boş bir arazideki bileğini kesip kendini ağaca astı. Ağaçta asılı genci gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
ANNE VE BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen gencin anne ve babası sinir krizleri geçirdi. Anne feryat ederken baba öylece yere uzandı.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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