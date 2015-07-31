OGS SORGULAMALARI E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK
Köprü ve otoyollardan hızlı ve kolay geçişte kullanılan Otomatik Geçiş Sistemine (OGS) ilişkin veriler, e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanabilecek.
Köprü ve otoyollardan hızlı ve kolay geçişte kullanılan Otomatik Geçiş Sistemine (OGS) ilişkin veriler, e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanabilecek.
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama hizmetlerinin ardından, OGS sorgulama hizmetleri de Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat AŞ işbirliği ile e-Devlet Kapısı'na eklendi.
Araç sahipleri, "www.turkiye.gov.tr" adresinden sunulan yeni hizmetle adlarına açılmış OGS'ye ait hesap detaylarını, OGS geçiş ve OGS ihlal bilgilerini sorgulayabilecek.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar