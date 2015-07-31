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ogs sorgulamaları e-devlet'ten yapılabilecek

OGS SORGULAMALARI E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK

Köprü ve otoyollardan hızlı ve kolay geçişte kullanılan Otomatik Geçiş Sistemine (OGS) ilişkin veriler, e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanabilecek.

Tarih : 31 Temmuz 2015, 16:27
Puan Ver : Ogs Sorgulamaları E-Devlet'ten Yapılabilecek(10/10)7




Köprü ve otoyollardan hızlı ve kolay geçişte kullanılan Otomatik Geçiş Sistemine (OGS) ilişkin veriler, e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanabilecek.



Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama hizmetlerinin ardından, OGS sorgulama hizmetleri de Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat AŞ işbirliği ile e-Devlet Kapısı'na eklendi.



Araç sahipleri, "www.turkiye.gov.tr" adresinden sunulan yeni hizmetle adlarına açılmış OGS'ye ait hesap detaylarını, OGS geçiş ve OGS ihlal bilgilerini sorgulayabilecek.








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