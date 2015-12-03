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öğretmenlerin evinde uyuşturucu bitki serası

ÖĞRETMENLERİN EVİNDE UYUŞTURUCU BİTKİ SERASI

2 lise öğretmeni, kiraladıkları evde esrarın bir türü olduğu belirtilen uyuşturucu etkisine sahip bir bitki yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı

Tarih : 03 Aralık 2015, 09:12
Puan Ver : Öğretmenlerin Evinde Uyuşturucu Bitki Serası(8/10)7


İzmir'de görev yapan 2 lise öğretmeni, kiraladıkları evde daha çok Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan Türkiye'de ise yeni piyasaya sürülmeye başlanan esrarın bir türü olduğu belirtilen uyuşturucu etkisine sahip bir bitki yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.



İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Çiğli ve Karabağlar'da 2 lisede görevli öğretmenler N.K. (50) ve S.A.'nın (42) kiraladıkları bir evde uyuşturucu madde imal ettikleri bilgisini elde etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, adresini belirledikleri eve mahkemeden alınan arama kararıyla baskın düzenledi. Sera haline getirilen evde 22 saksı içerisinde 25 kök ve kurutulmaya bırakılmış 300 gram uyuşturucu etkisi olan bitki ele geçirildi.








Etiketler: Öğretmenlerin  Evinde  Uyuşturucu  Bitki  Serası    haber

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