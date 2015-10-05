ÖĞRETMENLERE SAHTE KREDİ KARTI ŞOKU
Yaz tatili sürecinde öğretmenlerin kimlik bilgilerini ele geçiren iki çete üyesi, postacı kılığına giren polis tarafından yakalandı.
istanbul'da yüzlerce öğretmen, bankalardan gelen kredi kartı borçlarıyla şaşkına döndü.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran çok sayıda öğretmen, kendi adlarına çıkartılan kredi kartlarıyla para çekildiği şikâyetinde bulundu. Şüpheliler tutuklandı Bankalardan öğretmenlerin adına sahte kredi kartı alıp vurgun yapan Erdem D. ve Gürkan P.'nin kimliği tespit edildi. Daha önceden de çok sayıda, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından işlem gören Erdem D. ve Gürkan P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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