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öğretmenlere indirimli tatil müjdesi

ÖĞRETMENLERE İNDİRİMLİ TATİL MÜJDESİ

MEB bünyesinde çalışan öğretmen ve emekli öğretmenlerin, Türkiye Otelciler Federasyonu üyesi otellerde, işletmelerde yüzde 35'e kadar indirimli tatil yapmalarına imkan sağlanacak.

Tarih : 14 Ağustos 2016, 11:26
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MEB bünyesinde çalışan öğretmen ve emekli öğretmenlerin, Türkiye Otelciler Federasyonu üyesi otellerde, işletmelerde yüzde 35'e kadar indirimli tatil yapmalarına imkan sağlanacak.



Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kamu ve özel kurumlar ile kuruluşların hizmetlerinden öğretmenlerin uygun şartlarda yararlandırılması için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Otelciler Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Protokol ile MEB'e bağlı olarak çalışan ve emekli öğretmenlerin kendileri veya birinci derece aile yakınlarının Türkiye Otelciler Federasyonu üyesi otellerden, işletmelerden yılın talep edilen herhangi bir döneminde afişe edilen fiyatlardan yüzde 35'e kadar indirimli olarak yararlanmasına imkan sağlanacak.








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