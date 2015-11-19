

Türkiye'de öğretmen olmak giderek zorlaşacak. Şu anda geçerli olan sistemde öğretmen adayları önce Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giriyor. Bu sınav tüm öğretmenler için zorunlu. Ardından da 2013 yılından itibaren Türkçe ve matematik branşlarının da aralarında yer aldığı 16 branşın öğretmeni Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) girmek zorunda.



Geçtiğimiz günlerde bu köşede de dile getirildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hedefi tüm öğretmenleri alan testine sokmak.







Bu planın ilk adımı da bu yıl atılıyor. Her yıl temmuz ayında yapılan ÖABT'ye iki yeni branş daha eklenecek. Henüz bu branşların neler olacağı belli değil. Ama bu yıl KPSS ve ÖABT ile atama başvurusu yapacak öğretmenlik branşı da 18'e çıkmış olacak.







Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, bütün öğretmen adaylarının alan sınavına girmesini istediklerini, ancak ÖSYM'nin kapasitesi ve yoğunluğunu da dikkate almak zorunda olduklarını vurgulayarak “Zannediyorum iki yeni branşta daha alan sınavı yapılacak” dedi.







YIKIM KARARINA RAĞMEN EĞİTİM







Velilerden çocuklarının “can güvenliğinden” endişe ettiklerine ilişkin mesajlar geliyor. İstanbul'da depreme karşı güvenli olmadığı için yıkım kararı verilen 41 okul ile güçlendirme yapılması gereken 36 eğitim kurumunda öğretimin sürdüğünü anlatan veliler, “Çocuklarımızın can güvenliğinden endişeliyiz” diyor.







Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan da aynı konuya dikkat çekerek İstanbul Anadolu yakasında yıkım ve güçlendirme kararı verilen okullarda eğitimin neden sürdürüldüğünü soruyor. Öğrencilerin sağlıksız ve depreme dayanıksız okullarda öğrenim gördüğüne işaret eden Bostan, bu okullar arasında ilkokul, ortaokul ve liselerin bulunduğunu söylüyor.







MÜDÜRLER NE OLACAK?







Eğitimcilerin dikkat çektiği bir başka nokta ise yargının göreve iade kararlarına rağmen okul müdür ve müdür yardımcıları için bu kararın uygulanmaması. Geçtiğimiz yıl çıkarılan yönetmelikle aynı okulda 4 yılını dolduran 8 binin üzerindeki okul müdürü “anketler” ve mülakatlarla performans değerlendirmesinde yeterli puan alamadıkları iddiasıyla görevlerinden alındı ve yerlerine yeni müdürler atandı. Bu idareciler yargıya gitti ve göreve iade kararı çıktı. Ancak başta İstanbul olmak üzere bu yargı kararları uygulanmıyor.