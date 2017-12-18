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Öğretmeninin Uygunsuz Fotoğraflarını Çekip Snapchat'ten Paylaşan Yıldız Oyuncu Okuldan Atıldı

ÖĞRETMENİNİN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP SNAPCHAT'TEN PAYLAŞAN YILDIZ OYUNCU OKULDAN ATILDI

Indiana Lisesinde okuyan ve okulun meşhur sporcularından biri olan 17 yaşındaki Ben Slaton isimli öğrenci, öğretmeninin uygunsuz fotoğraflarını çekip Snapchat'ten paylaşınca okuldan atıldı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 11:40
Puan Ver : Öğretmeninin Uygunsuz Fotoğraflarını Çekip Snapchat'ten Paylaşan Yıldız Oyuncu Okuldan Atıldı(7/10)3

ABD'nin Indana Lisesi'nde yaşanan olayda 17 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin etek altı fotoğraflarını çekip Snapchat'e yüklediği için okuldan atıldı. Fotoğrafta etek giyen öğretmen, bir öğrencinin masasında oturmuş ve bacakları aralanmış şekilde görülüyor.

SİLDİ AMA YAYILDI

Öğrencinin fotoğrafı Snapchat'ten paylaştıktan kısa bir süre sonra sildi ancak ancak arkadaşları fotoğrafı kaydedip farklı yerlerde paylaşmaya devam etti. Ben Slaton isimli öğrencinin okulun Amerikan futbolu takımında oynayan, yıldız ve oldukça popüler bir oyuncu olduğu belirtildi.

OKULDAN ATILDI

Slaton "Böyle bir fotoğraf çekip arkadaşlarıma göndermenin eğlenceli olacağını düşünmüştüm" dedi. Fotoğrafta öğretmenin yüzü gözükmese de öğrenci okuldan atılmaktan kurtulamadı.

ÖĞRETMEN KONUŞMADI

Öğretmenin fotoğrafının okulda yayılması üzerine okul yöneticileri polisle birlikte Slaton'ı görüşmeye çağırdı ve öĞrenci karakola götürülerek ifadesi alındı. Uygunsuz fotoğrafı çekilip okulda yayılan öğretmen ise konu hakkında konuşmayı reddetti.

KARİYERİ TEHLİKEDE

Görüntüyü inceleyen yetkililer, fotoğrafta öğretmenin bacakları dışında bir detay olmasa da bunu açık bir biçimde uygunsuz bulduklarını ifade etti. Öğrencinin babası hala oğluyla ilgilenen kulüpler olsa da bu durumun Ben'in kariyeri ile ilgili umutlarını zayıflattığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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