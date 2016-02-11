

Memurlara derece müjdesi geldi. Memur maaşlarındaki ilk derece artışı toplu sözleşmeden kaynaklanacak. Bu derece artışı nedeniyle öğretmenin maaşı aylık 35 lira artarken, memur unvanlı personelin maaşı 6 lira artacak. Ayrıca bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı yasa nedeniyle de polislerin ek göstergeleri artırıldı. Bu düzenleme ile polislerin maaşları da 151 lira ile 452 lira arasında zamlanacak.







15 ŞUBAT'TA



Memurlara toplu sözleşmeden kaynaklanan bir derece artışı 15 Şubat günü maaşlarına yansıyacak. 1 derece artışı kamu görevlilerinin mali haklarını hizmet sınıfı, kadro unvan ve derecelerine göre farklı tutarlarda artıracaktır. Örneğin;







- 9'uncu dereceden 8'inci dereceye yükselen “memur” unvanlı personelin maaşı 6 lira artarken, 8'inci dereceden 7'inci dereceye yükselen “memur” unvanlı personelin maaşı 55 lira civarında artacak.



- 9'uncu dereceden 8'inci dereceye yükselen öğretmenin maaşı 35 lira artarken, 8'inci dereceden 7'inci dereceye yükselen öğretmenin maaşı 10 lira civarında artacak.



- 8'inci dereceden 7'inci dereceye yükselen mühendisin maaşı 13 lira artarken, 5'inci dereceden 4'uncu dereceye yükselen mühendisin maaşı 178 lira civarında artacak.



- 8'inci dereceden 7'inci dereceye yükselen hakimin maaşı 200 lira civarında artacak.



POLİSLERİN MAAŞI ARTIŞI DEVREDE



Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle de, Emniyet hizmet sınıfında yer alan personelin Emniyet Hizmetleri Tazminatları yüzde 25 oranında artırıldı. Emniyet hizmet sınıfında yer alan personelden yüksek öğrenimli olanların ek göstergeleri artırıldı. Birinci derece için halen 2.200 olan ek gösterge rakamları 3.000'e çıkarıldı. Söz konusu düzenleme ile emniyet hizmetleri sınıfında yer alan personelin net maaşları kadro unvan ve derecelerine bağlı olarak 452 lira ile 151 lira arasında değişen tutarlarda arttı. Örneğin 1. derecede bulunan 1. sınıf emniyet müdürünün maaşında 452 lira, 3. derecede bulunan başkomiserin maaşında 324 lira, 1. derecede bulunan polis memurunun maaşında 301 lira ve yeni göreve başlayan polis memurunun maaşında 192 lira, çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarında ise 151 lira civarında net artış meydana gelecek.