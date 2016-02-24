

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 30 bin aday öğretmenin maaş hakkının, yetiştirme programına alınacakları 1 Mart'tan itibaren işlemeye başlayacağını duyurdu.







Takvim'de yer alan habere göre Aydoğdu, ilk kez uygulanan 'yetiştirme programı' kapsamında yeni atanan 30 bin aday öğretmene danışmanlık yapacak öğretmenlerin eğitiminin önceki gün itibarıyla 81 ilde başlatıldığını ifade etti.



Aday öğretmenlerin maaş hakkının, yetiştirme programına alınacakları 1 Mart'tan itibaren işlemeye başlayacağını bildiren Aydoğdu, şöyle devam etti: "Adaylar, aynı zamanda tüm özlük haklarına da 1 Mart itibarıyla kavuşmuş olacak."