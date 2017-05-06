

İstanbul'da İlkokul öğretmeni Şengül Karaca, apartmanın penceresinden düştü. Hayatını kaybeden öğretmenin şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan sevgilisi Hasan A., “ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı.



Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Beyoğlu'nda Firuzağa İlkokulu'nda öğretmen olan Şengül Karaca, önceki gece Eyüp'te yaşadığı apartmanın penceresinden aşağı düştü. Çığlıklar arasında yere çakılan öğretmen Karaca için hemen ambulans çağrıldı ancak sağlık ekipleri yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından polis soruşturma başlattı. Uzun süredir bir ilişkisi olduğu öğrenilen Karaca'nın, olay gecesi sevgilisi olduğu iddia edilen Hasan A. ile aynı evde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Hasan A., polis verdiği ifadede, olay gecesi alkollü olduğunu belirterek, “Olayı hatırlamıyorum” diye konuştu. Sürdürülen soruşturmada, bir görgü tanığı, polise verdiği ifadede Karaca'nın pencereden düştüğü sırada arkasından bir el gördüğünü iddia etti. Hasan A., “ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı.







kaynak:sözcü