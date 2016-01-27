ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALANDI
ABD'de evli bir lise öğretmeni, 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde yaşayan 25 yaşındaki Jillian B. Lafave ile öğrencisi arasında 13 bini aşkın mesajlaşma tespit edildi.
ABD medyasında çıkan haberlere göre; Valley Lisesi'nde çalışan Lafave, nöbetçi öğretmen tarafından öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı.
16 Ocak'ta gözaltına alınan ve idari izinle görevinden uzaklaştırılan Lafave'nin kafaletle serbest bırakıldığı açıklandı. Genç kadın Mart ayında hâkim karşısına çıkacak.
Yasalar gereği haberlerde adı anılmayan öğrencinin özel eğitim aldığı belirtildi.
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