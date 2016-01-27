

Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde yaşayan 25 yaşındaki Jillian B. Lafave ile öğrencisi arasında 13 bini aşkın mesajlaşma tespit edildi.







ABD medyasında çıkan haberlere göre; Valley Lisesi'nde çalışan Lafave, nöbetçi öğretmen tarafından öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı.







16 Ocak'ta gözaltına alınan ve idari izinle görevinden uzaklaştırılan Lafave'nin kafaletle serbest bırakıldığı açıklandı. Genç kadın Mart ayında hâkim karşısına çıkacak.







Yasalar gereği haberlerde adı anılmayan öğrencinin özel eğitim aldığı belirtildi.