Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 37 bin öğretmen kadrosu için yapacağı atama başvuruları yarın başlayacak. Başvurular 10 Eylül'de bitecek.



Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 37 bin öğretmen kadrosu için yapacağı atama başvuruları yarın başlayacak. Başvurular 10 Eylül'de bitecek.



MEB'e bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk atama, yeniden atama, kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında, 37 bin öğretmen kadrosu için 4-10 Eylül tarihleri arasında başvuru alınacak.



İlk kez ataması yapılacakların, 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekecek.