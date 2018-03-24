Florida'da yaşayan 37 yaşındaki kadın öğretmen Laura Lynn Cross, 14 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girip hamile kaldı.

Öğrencinin ailesi 2012 yılında, oğullarının sürekli öğretmeninin evine gidip evde oynaması ve havuzda öğretmeni ile beraber yüzmelerinin üzerine şüphelenip durumu okul yönetimine bildirdi.

OKUL YÖNETİMİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Okul yönetiminin durumu polise bildirmesinden sonra açılan soruşturmada, olayın olduğu sırada 30 yaşında olan öğretmenin 14 yaşındaki öğrenci ile ilişki yaşamaya başladığığı ve bir yıl sonra çiftin çocuklarnın dünyaya geldiği bildirildi.

Okuldaki görevinden atılan ve tutuklanan öğretmen 26 Mayıs'ta mahkemeye çıkacağı ve uzun yıllar hapis cezası alabilme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada