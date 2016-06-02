

Amerika'nın Teksas eyaletinin Houston kentinde Stovall Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeninin 13 yaşındaki adı açıklanmayan erkek öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Alexandria Vera (24) isimli öğretmenin 2015 yılının yaz aylarından beri öğrenciyle cinsel ilişki yaşadığı, çocuğun ailesinin de birlikteliği destekledikleri mahkeme tutanaklarına yansıdı.







ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİSİ HER GÜN CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMIŞLAR







Vera, sekizinci sınıf öğrencisiyle ilişkisinin yaz okulu sırasında başladığını açıkladı. 24 yaşındaki öğretmen, öğrencisinin okula gelmediği bir gün Instagram hesabına telefon numarasını yazarak kendisine ulaşmasını istediğini söyledi. Çocuk, öğretmeni Vera'dan okul dışı saatlerde de buluşmayı istedi ve böylelikle birlikte araba gezintilerine çıkmaya başladılar. Çiftin daha sonra açıktan, okul içinde ilişkilerini saklama gereği duymadığı, hemen her gün cinsel ilişki yaşadıkları dava tutanaklarına yansıdı.