ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA AYAR
Kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl geçmeyen üniversitelere atanıp da doktora eğitimlerini yine bu üniversitelerde yapan araştırma görevlilerinin ÖYP desteklerinden yararlanamayacağına ilişkin hüküm kaldırıldı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'nda (ÖYP) önemli değişiklikler yaptı. Buna göre kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl geçmeyen üniversitelere atanıp da doktora eğitimlerini yine bu üniversitelerde yapan araştırma görevlilerinin ÖYP desteklerinden yararlanamayacağına ilişkin hüküm kaldırıldı. YÖK tarafından yapılan değişikliğe göre ÖYP kadrolarıyla ilişiğin kesilmesi, yüksek lisans eğitimiyle de ilişiğin kesilmesi anlamına gelmeyecek.
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