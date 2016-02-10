Kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl geçmeyen üniversitelere atanıp da doktora eğitimlerini yine bu üniversitelerde yapan araştırma görevlilerinin ÖYP desteklerinden yararlanamayacağına ilişkin hüküm kaldırıldı



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'nda (ÖYP) önemli değişiklikler yaptı. Buna göre kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl geçmeyen üniversitelere atanıp da doktora eğitimlerini yine bu üniversitelerde yapan araştırma görevlilerinin ÖYP desteklerinden yararlanamayacağına ilişkin hüküm kaldırıldı. YÖK tarafından yapılan değişikliğe göre ÖYP kadrolarıyla ilişiğin kesilmesi, yüksek lisans eğitimiyle de ilişiğin kesilmesi anlamına gelmeyecek.