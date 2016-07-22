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öğretim üyesi annenin arabada unuttuğu 4 yaşındaki oğlu, hayatını kaybetti

ÖĞRETİM ÜYESİ ANNENİN ARABADA UNUTTUĞU 4 YAŞINDAKİ OĞLU, HAYATINI KAYBETTİ

Annesi tarafından otoparkta içerisinde arabada unutulan 4 yaşındaki Ali hayatını kaybetti.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 13:20
Puan Ver : Öğretim Üyesi Annenin Arabada Unuttuğu 4 Yaşındaki Oğlu, Hayatını Kaybetti(6/10)4


Olay, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Doç. Dr. S.I, sabahın erken saatlerinde oğlu Ali'yi de kreşe bırakmak için yanına alarak arabasıyla yola çıktı.



Bu esnada oğlunu kreşe bırakmayı unutarak direk çalıştığı üniversiteye giden S.I, aracını üniversitenin açık otoparkına park ederek okula girdi. Okuldaki işlerini halleden anne daha sonra oğlu Ali'yi almak için okulun hemen yanında bulunan kreşe gitti. Oğlunun kreşte olmadığını fark eden anne, hemen otoparka bıraktığı aracına koştu ve oğlu minik Ali'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine anne S.I, şoka girerek sinir krizi geçirdi. Durumu fark eden okul öğrencileri olayı okulun sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine okulun sağlık personeli acılı anneye müdahale etti.








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