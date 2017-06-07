Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla açığa alındı

ÖĞRENCİSİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞADIĞI İDDİASIYLA AÇIĞA ALINDI

Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki bir lisede müzik öğretmeni L.K. (36), öğrencisi B.E. (17) ile gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:11
Puan Ver : Öğrencisiyle Gönül İlişkisi Yaşadığı İddiasıyla Açığa Alındı(9/10)11


Nazilli Lisesi'nde müzik öğretmeni evli ve iki çocuk babası L.K., öğrencisi B.E. ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edildi. Öğretmen L.K.'nın, öğrencisi B.E. ile başbaşa kutladığı doğum gününün fotoğraflarını gören okuldaki öğretmenlerden biri durumdan şüphelendi. Konuyu önce okul idaresine ardından Savcılığa bildirdi. Şikayeti dikkate alan Savcılık, okula polis yollayarak öğretmen ve öğrencinin ifadesine başvurdu. Polisin aldığı ifadeler neticesinde Milli eğitim Müdürlüğü tarafından okula müfettiş görevlendirdi. Okula gelen müfettişlerin başlattığı soruşturma sonrasında müzik öğretmeni L.K. açığa alındı. Öğrenci B.E.'nin ise iddiaları kabul etmeyerek L.K.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Öğrencisiyle  Gönül  İlişkisi  Yaşadığı  İddiasıyla  Açığa  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER