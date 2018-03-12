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ÖĞRENCİSİNİ HAMİLE BIRAKTI, İKİLİ BİRLİKTE EVE ÇIKTI


Öğrencisini hamile bıraktı, ikili birlikte eve çıktı
Tarih : 12 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Öğrencisini Hamile Bıraktı, İkili Birlikte Eve Çıktı(7/10)3

İskoçya, North Ayrshire'daki Largs Akademisi'nde öğretmenlik yapan Gavin Dunsmuir isimli adamın, öğrencisi 17 yaşındayken onunla ilişki yaşadığı ve kız öğrencinin bu ilişkiden hamile kaldığı öğrenildi. İddialar bir gözlemci tarafından araştırılırken olay ülkede büyük tepkiye yol açtı.

"BABAMIN YENİ BİR ARKADAŞI OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN?"

Öğretmenin eski eşi Shona Dunsmuir, zamanında bir şeylerden şüphelendiğini söylerken kızlarının, "Anne, babamın yeni bir kız arkadaşı olduğunu biliyor musun?" dediğini açıkladı. Eski eş, 20 yaşındaki kızın şu anda hamile olduğunu ve ikilinin birlikte yaşadığını söyledi.

İskoçya Genel Öğretmen Konseyi, 46 yaşındaki öğretmenin mesleğine devam edip edemeyeceğine karar verecek.

17 YAŞINDAYKEN BAŞLADI

İddialar, uygunsuz ilişkinin Mart 2015 ve Ağustos 2015 arasında okulda sürdüğünü söylüyor. O zamanlar 17 yaşında olan öğrencinin öğretmeni ile ilişkisinin başladığı ve daha sonra birlikte yaşamaya başladıkları ve kızın geçtiğimiz sene hamile kaldığı ifade ediliyor.

ARKADAŞI DA DOĞRULADI

Öğretmenin 2002'den beri çalıştığı okulda en iyi arkadaşı olan Alan Leishman isimli öğretmen, "Gavin'in bir öğrencisi ile ilişkisi olduğunu hissetmiştim. Onları Gavin'in evinden gördüm ama nedenini sormadım. O kızın Gavin'in kızı ile arası iyiydi, onu kızına bebek bakıcısı olarak tuttuğunu düşündüm, o da bunu ima etmişti" açıklamasından bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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