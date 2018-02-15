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Öğrencisi İle İlişkiye Giren Tarih Öğretmeni Tutuklandı
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Öğrencisi ile ilişkiye giren tarih öğretmeni tutuklandı

ÖĞRENCİSİ İLE İLİŞKİYE GİREN TARİH ÖĞRETMENİ TUTUKLANDI

ABD'li tarih öğretmeni, 26 yaşındaki Rebecca Mason-Cales, 16 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Tarih : 15 Şubat 2018, 20:50
Puan Ver : Öğrencisi İle İlişkiye Giren Tarih Öğretmeni Tutuklandı(9/10)5

ABD'de yaşayan 26 yaşındaki evli öğretmen, bir öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı. Öğretmenin aynı zamanda öğrencisine pek çok açık fotoğraf gönderdiği öğrenildi.

EN AZ 6 DEFA BERABER OLDULAR

26 yaşındaki Rebecca Mason-Cales'ın, 16 yaşındaki öğrencisi ile geçen yılın Eylül ve Kasım ayları arasında en az 6 defa ilişkiye girdiği öğrenildi. Tarih öğretmeni olan kadın son olarak 12 Şubat günü öğrencisine uygunsuz fotoğraflar gönderdikten sonra Salı günü tutuklandı.

ÇOCUK İSTİSMARIYLA YARGILANACAK

Bir polis sözcüsü: "Hızlı bir soruşturma sonucunda Mason-Cales'in öğrenciyle cinsel ilişkide bulunduğu kanıtlandı" dedi

Geçen yıl Ağustos ayında başlayan ilişki sebebiyle çocuk istismarıyla yargılanacak öğretmenin mahkemesi 7 Mart'ta görülecek. Mason-Cales iki yıldır aynı okulda ders veriyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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