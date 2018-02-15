ÖĞRENCİSİ İLE İLİŞKİYE GİREN TARİH ÖĞRETMENİ TUTUKLANDI
ABD'li tarih öğretmeni, 26 yaşındaki Rebecca Mason-Cales, 16 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı.
ABD'de yaşayan 26 yaşındaki evli öğretmen, bir öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı. Öğretmenin aynı zamanda öğrencisine pek çok açık fotoğraf gönderdiği öğrenildi.
EN AZ 6 DEFA BERABER OLDULAR
26 yaşındaki Rebecca Mason-Cales'ın, 16 yaşındaki öğrencisi ile geçen yılın Eylül ve Kasım ayları arasında en az 6 defa ilişkiye girdiği öğrenildi. Tarih öğretmeni olan kadın son olarak 12 Şubat günü öğrencisine uygunsuz fotoğraflar gönderdikten sonra Salı günü tutuklandı.
ÇOCUK İSTİSMARIYLA YARGILANACAK
Bir polis sözcüsü: "Hızlı bir soruşturma sonucunda Mason-Cales'in öğrenciyle cinsel ilişkide bulunduğu kanıtlandı" dedi
Geçen yıl Ağustos ayında başlayan ilişki sebebiyle çocuk istismarıyla yargılanacak öğretmenin mahkemesi 7 Mart'ta görülecek. Mason-Cales iki yıldır aynı okulda ders veriyordu.
Kaynak: haberinburada
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