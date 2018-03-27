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Öğrencisi ile Basılan Öğretmenin Mesajları Ortaya Çıktı: Tüm Gün Seninle İlişkiye Girmek İstiyorum

ÖĞRENCİSİ İLE BASILAN ÖĞRETMENİN MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI: TÜM GÜN SENİNLE İLİŞKİYE GİRMEK İSTİYORUM

ABD'de 13 yaşındaki öğrencisi ile beraber olan 27 yaşındaki evli öğretmenin davasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Öğretmenin çocuğa yazdığı mesajlar ilişkiyi tüm çıplaklığıyla ortaya serdi.

Tarih : 27 Mart 2018, 13:20
Puan Ver : Öğrencisi İle Basılan Öğretmenin Mesajları Ortaya Çıktı: Tüm Gün Seninle İlişkiye Girmek İstiyorum(6/10)2

ABD'nin Arizona eyaletinde 13 yaşındaki oğullarının telefonuna bir yazılım yükleyen aile, 27 yaşındaki öğretmen Brittany Zamora'dan gelen mesajları görünce şoke oldu. Mesajlarda, oğullarının ABD'nin Arizona eyaletindeki Las Brisas Academy İlköğretim Okulu'nda ve okul dışında öğretmeniyle cinsel ilişkiye girdiği apaçık bir şekilde belli oluyordu.

EVLİ ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Ailenin şikayeti üzerine polis, evli öğretmeni geçen hafta gözaltına aldı. Okuldaki öğrencilerin aileleri, yerel basına verdikleri röportajlarda, olaydan dolayı sarsıldıklarını belirttiler.

ARABADA DA İSTİSMAR ETMİŞ

Bugün mahkeme tutanaklarına erişen ülke basını, olayın detaylarını okuyucularla paylaştı. Kayıtlara göre, 1 Şubat ve 8 Mart arasında öğretmen ve öğrencisi üç kere cinsel ilişkiye girdi. Ayrıca öğretmen çocuğu kendi arabasında da istismar etti.

Zamora ve çocuğun birbirlerine çıplak fotoğraflarını göndermesi de kayıtlarda yer aldı.

"SENİ HER GÜN ZAMAN SINIRI TANIMAKSIZIN İSTİYORUM"

Mesajlaşmalarda öğrencinin, öğretmeniyle tekrar cinsel ilişkiye girmek istediğini söylemesi ve kadının "Biliyorum bebeğim, seni her gün zaman sınırı tanımaksızın istiyorum. Eğer işimi bırakıp seninle bütün gün cinsel ilişkiye girebilseydim, yapardım" demesi de yer alıyor.

Perşembe yakalandıktan sonra Cuma günü mahkemeye çıkartılan kadın için 250 bin dolar kefalet bedeli belirlendi. Hapishanede tutulan Zamora'nın cezası henüz belirlenmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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