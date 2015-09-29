

Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasına göre, okul masrafları son bir yılda yüzde 14,5 arttı.







Türkiye Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, döviz kurlarındaki artışın ithal edilen kırtasiye malzeme fiyatlarının enflasyonun üzerinde yükselmesine yol açtığı, servis ücretlerinde ise büyükşehirlerde yaklaşık yüzde 10 artış olduğu belirtildi.







Açıklamada, konfederasyonun Ar-Ge Merkezi'nin konuyla ilgili TÜİK verilerinden yola çıkarak yaptığı araştırmayla, bir öğrencinin aile bütçesine getirdiği ek yükün belirlendiği kaydedildi.







Buna göre, ilköğretimde okuyan bir çocuğun aile bütçesine getirdiği ek yükün, geçen yıl aylık 846 lira 24 kuruşken, bu sene 968 lira 67 kuruşa çıktığı bildirilen açıklamada, okul masraflarının son bir yılda yüzde 14,5 yükseldiği ifade edildi.