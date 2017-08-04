ÖĞRENCİLERE VERİLECEK DEVLET DESTEĞİ BELİRLENDİ! İŞTE YENİ TUTARLAR
Yeni öğretim yılında özel okul öğrencilerine verilecek öğrenim desteklerinin miktarını belirleyen tebliğe göre, 75 bin öğrenciye 290.2 milyon TL destek verilmesi öngörülüyor.
Devlet tarafından özel okul öğrencilerine 2017-2018 öğretim yılı için verilecek öğrenim desteği yeniden belirlendi. İlk defa destek verilecek 75 bin özel okul öğrencisine, her biri için 3 bin 060 TL ile 4 bin 280 TL öğrenim desteği sağlanacak.
KİM NE KADAR DESTEK ALACAK?
Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve 2017-2018 öğretim yılında özel okul öğrencilerine verilecek öğrenim desteklerinin miktarını belirleyen tebliğe göre, kapsam dahilinde ilk defa destek alacak 6 bin okul öncesi eğitim kurumu öğrencisine 3 bin 060 TL, 15 bin ilkokul öğrencisine 3 bin 680 TL, 15 bin ortaokul öğrencisine 4 bin 280 TL, 15 bin lise öğrencisine 4 bin 280 TL ve 24 bin temel lise öğrencisine 3 bin 680 TL olmak üzere 75 bin öğrenciye 290.2 milyon lira destek verilmesi öngörülüyor.
Tebliğde ayrıca, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yukarıda sayılan okul kademe ve türleri için toplam 340 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verileceği belirtildi. (Kaynak: Reuters)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dernek Görünümlü Pavyonda Gözaltına Alınan Kadınlardan İlginç Savunma: Müşteri Olarak Gelmiştik
- Dubai'de 79 Katlı Gökdelende Yangın Çıktı
- İbb, Simitçi Döven Güvenlikçi Açıklaması !
- Tır'ın Çarptığı Yolcu Midibüsü Şarampole Devrildi: 30 Yaralı
- 132 Yıllık Yıldız Hamidiye Camisi, Erdoğan'ın Katılımıyla Cuma Namazında İbadete Açılacak
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Afganistan'da Abd Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü
- Irak, Saddam Dönemine Ait Parasını Faiziyle Bm'den Geri Aldı
- İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Yolsuzluk Ve Rüşvetten Soruşturma Başlatıldı
- Kan Donduran Görüntü! Tartıştığı Hamile Kadının Karnını Tekmeledi
- Avrupa'da Milyonlarca Yumurtada Böcek Öldürücü İlaç Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar