Devlet tarafından özel okul öğrencilerine 2017-2018 öğretim yılı için verilecek öğrenim desteği yeniden belirlendi. İlk defa destek verilecek 75 bin özel okul öğrencisine, her biri için 3 bin 060 TL ile 4 bin 280 TL öğrenim desteği sağlanacak.

KİM NE KADAR DESTEK ALACAK?

Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve 2017-2018 öğretim yılında özel okul öğrencilerine verilecek öğrenim desteklerinin miktarını belirleyen tebliğe göre, kapsam dahilinde ilk defa destek alacak 6 bin okul öncesi eğitim kurumu öğrencisine 3 bin 060 TL, 15 bin ilkokul öğrencisine 3 bin 680 TL, 15 bin ortaokul öğrencisine 4 bin 280 TL, 15 bin lise öğrencisine 4 bin 280 TL ve 24 bin temel lise öğrencisine 3 bin 680 TL olmak üzere 75 bin öğrenciye 290.2 milyon lira destek verilmesi öngörülüyor.

Tebliğde ayrıca, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yukarıda sayılan okul kademe ve türleri için toplam 340 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verileceği belirtildi. (Kaynak: Reuters)

Kaynak: haberinburada