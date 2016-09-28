ÖĞRENCİLERDEN ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARET
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" programı kapsamında 2 bin 500 öğrenci, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.
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