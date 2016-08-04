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ÖĞRENCİLER YENİDEN TERCİH YAPACAK !


ÖĞRENCİLER YENİDEN TERCİH YAPACAK !
Tarih : 04 Ağustos 2016, 17:34
Puan Ver : Öğrenciler Yeniden Tercih Yapacak !(0/10)


Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, kapatılan vakıf üniversitelerindeki öğrenciler üniversiteye girmiş oldukları yıl aldıkları puanlar esas alınarak tercih yapacak ve yeniden yerleştirilecek.



Yeniden yerleştirilen öğrenciler hangi sınıftaysa o sınıftan devam edecek.



YÖK Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“OHAL KHK / 667 kapsamında kapatılan Vakıf Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin durumlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulunca yapılan yeniden değerlendirme neticesinde: Kapatılan Vakıf Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin üniversiteye girmiş oldukları yıl aldıkları puanlar esas alınarak yeniden yerleştirilmesine karar verilmiştir.”



Böylece kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin, puanlarına göre yükseköğretim kurumlarına yeniden yerleştirilmesine karar verildi.



Edinilen bilgiye göre, bu öğrenciler puanlarına göre tercih yapacak. Öğrenciler hangi sınıftalarsa yeni yerleştikleri üniversitelerde bulundukları sınıftan okumaya devam edecek.



Daha önce aynı ildeki üniversitelere yerleştirilecekleri belirtilen bu öğrenciler, yeni kararla puanları tuttuğu takdirde aynı ildeki yükseköğretim kurumunu tercih edebilecek. Yoksa puanlarının tuttuğu başka illerdeki üniversiteleri tercih etmeleri gerecek. 








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