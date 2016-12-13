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öğrenciler polise sarılıp türk bayrağı hediye etti

ÖĞRENCİLER POLİSE SARILIP TÜRK BAYRAĞI HEDİYE ETTİ

İstanbul'daki çifte bombalı saldırının ardından sosyal medyada başlatılan "Polisimin yanındayım" ve "Polise sarıl" kampanyası çerçevesinde ilkokul öğrencileri çevik kuvvet polislerine sarılıp Türk bayrağı hediye etti.

Tarih : 13 Aralık 2016, 16:16
Puan Ver : Öğrenciler Polise Sarılıp Türk Bayrağı Hediye Etti(8/10)6


İstanbul'daki çifte bombalı saldırının ardından sosyal medyada başlatılan "Polisimin yanındayım" ve "Polise sarıl" kampanyası çerçevesinde ilkokul öğrencileri çevik kuvvet polislerine sarılıp Türk bayrağı hediye etti.



Kenan Çetinel İlkokulu Müdür Yardımcısı Aysel Yılmazyıldız 3. sınıf öğrencileri ve bir veli İstanbul'daki çifte bombalı saldırının ardından sosyal medyada başlatılan "Polisimin yanındayım" ve "Polise sarıl" kampanyası çerçevesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenleri Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Bağış, komiser yardımcıları Özge Şenöz ve Pınar Kaya karşıladı. Öğrenciler polislere gül verip sarılarak birliktelik mesajları verdi.

Bir öğrenci şube müdürü Bağış'a Türk bayrağı hediye etti.



 



kaynak:sabah








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