

Malatya Gazi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nevzat Turan'ın, sosyal medyadaki paylaşımında halk oyunlarını 'zina' olarak nitelemesine tepki gösteren CHP'liler okul önünde davul zurna eşliğinde halk oyunu oynayarak protesto gösterisi yaptı.







CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, okul önündeki protesto gösterisinde yaptığı konuşmada, Malatya'nın bu ülkenin mozaiği olduğunu söyledi. Ağbaba, "Kürt, Türk bir arada, barış içinde yaşıyor bu kentte. Hiç kimse yaşamından dolayı sorgulanmaz ve ayrıma tabii tutulmaz. Çocuklarımızın halayından, çocuklarımızın el ele tutuşmasından hiç kimse farklı bir durum çıkaramaz. Adı üzerinde omuz omuza halay çekmesini yadırganıyor" dedi.







Halk oyunu oynanmaya 'zina yapmak' gözüyle bakan anlayışın, Ortadoğu'da Suriye'de, Irak'ta köle pazarında 11-12 yaşındaki çocukları satan anlayışla aynı olduğu görüşünü savunan Ağbaba, şöyle dedi:







"Bu anlayış IŞİD anlayışıdır. Bunu söyleyen maalesef bir okulda müdür, müdür yardımcısı. Bu neden oldu? Geçen yıl cemaat adı altında bir operasyon yaptılar. Bütün okul müdürlerini görevden aldılar. Liyakati bıraktılar, kendi yandaş AKP'nin resmi sendikasına üye olmayan hiç kimseyi yönetici yapmıyorlar. Bu müdür yardımcısı olacak zat, AKP'nin resmi sendikasının üyesi. AKP'nin resmi sözcüsü. Bu anlayış, her gün CHP'ye, İsmet Paşa'ya, Mustafa Kemal Atatürk'e söven küfür eden anlayışla bire bir aynı."







Okul Müdür Yardımcısı Nevzat Turan'ın paylaşımlarını söylemekten bile utanç duyduğunu kaydeden Üğbaba, "CHP'yi, Amerikan askerleri ile paylaşımı var. Değerli arkadaşlar, şimdi buradan ifade ediyorum. O müdürler duysun. Bunda herkes duysun. Amerikan askerleri İstanbul'a geldiği zaman onları denize döken CHP'lilerin ağabeyi ya da babasıydı. Amerikan askerlerini denize döken solculardı, devrimcilerdi. Senin anlayışın, ABD'li askerlerin önüne yatıyordu. Yalakalık yapıyordu. Bu anlayışı bir kez daha kınıyorum. Buraya,öğrencilerin başarısını kutlamak için gelmek isterdik.Ama bu anlayış çocuklarımız için gençlerimiz için zararlıdır" dedi.







Ağbaba ve CHP'liler daha sonra davul eşliğinde halay çektiler. Yaklaşık 200 CHP'linin katıldığı eyleme, bazı sivil toplum örgütleri de destek verdi.