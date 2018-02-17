Şenol Güneş'ten Maç Sonu Olay Yaratan Hareket!
Ali Koç'tan Devrim Gibi Karar!
Plajda İçki İçen Doktor Kadınlara, Kesilen Ceza İptal Edildi
Atak'lar Yerle Bir Etti , Öso 'allah-U Ekber' Diye Bağırdı
Eski Fenerbahçeli Bogdanovic Nba'i Salladı!
Beşiktaşlı Fabri'den Şaşırtan İtiraf!
Türkiye, Abd'den Ne Bekliyor? Kalın, Tek Tek Kaleme Aldı
Komandolar, Örümcek Ağını Andıran İnde Terörist Avında!
Afyon'a Giden Erdoğan'dan Afrin Çıkışı: Zafere Yaklaşıyoruz!
Öğrenci, Vali'ye Dönüp 'nefes Nefese Kaldım' Dedi
Kilis'e 3 Roket İsabet Etti! 112 Komuta Merkezi Tahliye Edildi
Soyağacında Daha Eskiyi Öğrenmek İçin Bir Dilekçe Yeterli
Şehidin Anne Ve Babası Türkiye'nin Göğsünü Kabarttı: Dik Durun!
Bebeğini Duvara Çarparak Öldüren Baba, Savunma Yapmadı
Afyon, Erdoğan'ı Bekliyor! Alandaki 'osmanlı Tokadı' Pankartına Dikkat
Fuhuş Baskınında Gözaltına Alınan Eski Emniyet Müdürü İçin Karar Çıktı
Teröristin Üzerinden Çıkan Arma, Ypg-Pkk İlişkisini Yine Kanıtladı
Rusya Soruşturması Sonrası Konuşan Trump: Ben Yanlış Yapmadım
Vicdansız Koca! Yaralı Eşinin Ağladığını Duyunca Dönüp Öldürmüş
Afrin Gazisinden Duygulandıran Sözler!

Öğrenci, Vali'ye dönüp 'Nefes nefese kaldım' dedi

ÖĞRENCİ, VALİ'YE DÖNÜP 'NEFES NEFESE KALDIM' DEDİ

Amasya'da Vali Dr. Osman Varol'un da katıldığı okul töreninde sunuculuk yapan öğrenci heyecanlandı ve Vali'ye dönüp "Nefes nefese kaldım." dedi.

Tarih : 17 Şubat 2018, 13:40
Puan Ver : Öğrenci, Vali'ye Dönüp 'nefes Nefese Kaldım' Dedi(6/10)2

Amasya'da bir okulda Vali Dr. Osman Varol'un da katıldığı törende sunuculuk yapan öğrenci heyecanlanıp nefes nefese kaldı. Bunun üzerine sunuculuğa başka bir öğrenci devam etti. Varol, yanına çağırdığı öğrenciyi teselli etti.

BAYRAK AFRİN'E GÖNDERİLDİ

Macit Zeren Fen Lisesinin bahçesindeki Türk bayrağı ' Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için öğrencilerin organize ettiği programda törenle Türk askerlerinin kontrolü sağladığı bir tepede dalgalanması için Afrin'e gönderildi.

VALİ ÖĞRENCİYİ TESELLİ ETTİ

Vali Dr. Osman Varol ile Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur'un da katıldığı törende sunuculuk yapan 9. sınıf öğrencisi Tarık Cin, konuşmasına başladıktan kısa süre sonra heyecanlanıp nefes nefese kaldı. Kendisini toparlayamayan Tarık Cin, Vali Varol'a dönerek "Nefes nefese kaldım" diye seslendi. Bunun üzerine sunuculuğa başka bir öğrenci devam etti. Varol, yanına çağırdığı öğrenciyi teselli etti.

"ASKERLERİMİZ AKLIMIZDA, GÖNLÜMÜZDE..."

Törende konuşan Varol, "Afrin'de kahramanca mücadele eden askerlerimiz hepimizin aklında, gönlünde ve dualarında yer almakta. Fedakar halkımız ülkemizin dört bir köşesinden sürekli olarak Afrin'deki Mehmetçiğimize elinden ne geliyorsa, gücü neye yetiyorsa en iyisini ve en güzelini göndermek onların kalbimizde ve dualarımızda olduğunu sürekli olarak hatırlatmak istediğini gururla görmekteyiz. Amasyamızda yaptığı birçok kampanya ve düzenlediği birçok faaliyet ile 7'sinden 70'ine şanlı ordumuzun yanında olduğunu göstermiştir" dedi.

Askerler için dualar edilen programa Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Öğrenci  Vali  Ye  Dönüp    Nefes  Nefese  Kaldım    Dedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER