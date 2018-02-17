Amasya'da bir okulda Vali Dr. Osman Varol'un da katıldığı törende sunuculuk yapan öğrenci heyecanlanıp nefes nefese kaldı. Bunun üzerine sunuculuğa başka bir öğrenci devam etti. Varol, yanına çağırdığı öğrenciyi teselli etti.

BAYRAK AFRİN'E GÖNDERİLDİ

Macit Zeren Fen Lisesinin bahçesindeki Türk bayrağı ' Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için öğrencilerin organize ettiği programda törenle Türk askerlerinin kontrolü sağladığı bir tepede dalgalanması için Afrin'e gönderildi.

VALİ ÖĞRENCİYİ TESELLİ ETTİ

Vali Dr. Osman Varol ile Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur'un da katıldığı törende sunuculuk yapan 9. sınıf öğrencisi Tarık Cin, konuşmasına başladıktan kısa süre sonra heyecanlanıp nefes nefese kaldı. Kendisini toparlayamayan Tarık Cin, Vali Varol'a dönerek "Nefes nefese kaldım" diye seslendi. Bunun üzerine sunuculuğa başka bir öğrenci devam etti. Varol, yanına çağırdığı öğrenciyi teselli etti.

"ASKERLERİMİZ AKLIMIZDA, GÖNLÜMÜZDE..."

Törende konuşan Varol, "Afrin'de kahramanca mücadele eden askerlerimiz hepimizin aklında, gönlünde ve dualarında yer almakta. Fedakar halkımız ülkemizin dört bir köşesinden sürekli olarak Afrin'deki Mehmetçiğimize elinden ne geliyorsa, gücü neye yetiyorsa en iyisini ve en güzelini göndermek onların kalbimizde ve dualarımızda olduğunu sürekli olarak hatırlatmak istediğini gururla görmekteyiz. Amasyamızda yaptığı birçok kampanya ve düzenlediği birçok faaliyet ile 7'sinden 70'ine şanlı ordumuzun yanında olduğunu göstermiştir" dedi.

Askerler için dualar edilen programa Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de katıldı.

Kaynak: haberinburada